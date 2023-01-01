Легенда (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Fong Sai-Yuk
Боевик, Комедия16+
О фильме
Фонг Сай-Юк был лучшим мастером кунг-фу из Кантона времен династии Манчжу. Волею судеб Фонг оказывается перед необходимостью вступить в боевой турнир, победитель которого получит руку красавицы Тинь Тинь.
Идея женитьбы таким путем кажется ему сомнительной, тем более, что драться придется с матушкой невесты, свирепой Шью Хуань! А тем временем над семьей Фонга нависает беда: над его отцом, членом враждебного императору общества Красного Лотоса, нависает смертельная опасность.
СтранаГонконг
ЖанрКомедия, Исторический, Боевик
- КЮРежиссёр
Кори
Юэнь
- АЧАктёр
Адам
Чэн
- МРАктриса
Мишель
Райс
- ДСАктриса
Джозефин
Сяо
- ЧСАктёр
Чэнь
Сунъюн
- СГАктёр
Сянь
Гао
- ПЧАктёр
Питер
Чэнь
- Актёр
Джет
Ли
- СХАктриса
Сибелль
Ху
- ЧКАктёр
Чу
Кон
- ВЧАктёр
Винсент
Чжао
- ДЛСценарист
Джеффри
Лау
- ДЧСценарист
Джон
Чан
- КЦСценарист
Кевин
Цай
- СЛПродюсер
Стефен
Лам
- Продюсер
Джет
Ли
- РЛПродюсер
Рональд
Лау
- ЭХХудожница
Энн
Хуэй
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- РДКомпозитор
Ромео
Диас
- ДВКомпозитор
Джеймс
Вон
- МЛКомпозитор
Марк
Лю