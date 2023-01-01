Легенда (фильм, 1993) смотреть онлайн

Фонг Сай-Юк был лучшим мастером кунг-фу из Кантона времен династии Манчжу. Волею судеб Фонг оказывается перед необходимостью вступить в боевой турнир, победитель которого получит руку красавицы Тинь Тинь.



Идея женитьбы таким путем кажется ему сомнительной, тем более, что драться придется с матушкой невесты, свирепой Шью Хуань! А тем временем над семьей Фонга нависает беда: над его отцом, членом враждебного императору общества Красного Лотоса, нависает смертельная опасность.



