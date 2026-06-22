Легенда о звездной принцессе
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Легенда о звездной принцессе

Фильм Легенда о звездной принцессе

2025, Csongor és Tünde
Мультфильм12+
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О фильме

Молодой принц Чонгор в поисках счастья отправляется в волшебное путешествие. В своей удивительной поездке он повстречает добрых друзей и озорных чертят, а сердце его будет отдано прекрасной фее Тюнде. Вместе им предстоит победить коварную ведьму и пережить множество удивительных приключений.

Страна
Венгрия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD

Рейтинг

6.4 IMDb