Фильм Легенда о звездной принцессе

Молодой принц Чонгор в поисках счастья отправляется в волшебное путешествие. В своей удивительной поездке он повстречает добрых друзей и озорных чертят, а сердце его будет отдано прекрасной фее Тюнде. Вместе им предстоит победить коварную ведьму и пережить множество удивительных приключений.

