Фильм Легенда о звездной принцессе
2025, Csongor és Tünde
Мультфильм12+
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О фильме
Молодой принц Чонгор в поисках счастья отправляется в волшебное путешествие. В своей удивительной поездке он повстречает добрых друзей и озорных чертят, а сердце его будет отдано прекрасной фее Тюнде. Вместе им предстоит победить коварную ведьму и пережить множество удивительных приключений.
СтранаВенгрия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Рейтинг
6.4 IMDb
- ЧМРежиссёр
Чаба
Мали
- ЖПРежиссёр
Жолт
Палфи
- РЦАктёр
Роланд
Цетё
- АЭАктриса
Ангела
Эке
- ММАктриса
Магдольна
Менсатор
- ДСАктёр
Дьёзё
Сабо
- ПВАктёр
Петер
Вида
- ГЧАктёр
Габор
Чёре
- ПГАктёр
Петер
Гести
- ИМАктёр
Иштван
Мико
- ЭТАктриса
Эстер
Тимко
- ЧКАктёр
Чаба
Кристиан Чик
- КБСценарист
Кристиан
Баласса
- ДШСценарист
Дэвид
Шпейер
- РТПродюсер
Река
Темпл
- РВХудожник
Роман
Ваци
- ПСКомпозитор
Пал
Симон Фейер