Легенда о Сурамской крепости (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
7.71984, The Immigrant
Драмы82 мин0+
Сюжет
Фильм посвящается грузинским воинам всех времен, отдавшим жизнь за Отечество. В основе его лежит древняя грузинская легенда: готовясь к защите своей страны от нападения иноземных поработителей, народ возводил крепость, но каждый раз, когда стена достигала уровня крыши, она обрушивалась. «Стена выстоит, если в нее будет замурован самый прекрасный юноша», - сказала гадалка. И нашелся юноша, который совершил самопожертвование ради спасения Отечества. Благодаря этой жертве крепость была воздвигнута, и никто и ничто уже больше не могло ее разрушить.
Легенда о Сурамской крепости смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Параджанов
- ДАРежиссёр
Додо
Абашидзе
- ВААктриса
Верико
Анджапаридзе
- ДААктёр
Додо
Абашидзе
- СЧАктриса
Софико
Чиаурели
- ЛААктриса
Лейла
Алибегашвили
- ЗКАктёр
Зураб
Кипшидзе
- ЛУАктёр
Леван
Учанейшвили
- ДЦАктриса
Дудухана
Церодзе
- ТЦАктриса
Тамара
Цицишвили
- ГТАктёр
Гиви
Тохадзе
- АЛАктёр
Абессалом
Лория
- ВГСценарист
Важа
Гигашвили
- ХГПродюсер
Хута
Гогиладзе
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- ДККомпозитор
Джансуг
Кахидзе