Легенда о Сурамской крепости
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Легенда о Сурамской крепости

Легенда о Сурамской крепости (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

7.71984, The Immigrant
Драмы82 мин0+

Сюжет

Фильм посвящается грузинским воинам всех времен, отдавшим жизнь за Отечество. В основе его лежит древняя грузинская легенда: готовясь к защите своей страны от нападения иноземных поработителей, народ возводил крепость, но каждый раз, когда стена достигала уровня крыши, она обрушивалась. «Стена выстоит, если в нее будет замурован самый прекрасный юноша», - сказала гадалка. И нашелся юноша, который совершил самопожертвование ради спасения Отечества. Благодаря этой жертве крепость была воздвигнута, и никто и ничто уже больше не могло ее разрушить.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Сурамской крепости»

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