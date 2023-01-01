Легенда о Сурамской крепости (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм посвящается грузинским воинам всех времен, отдавшим жизнь за Отечество. В основе его лежит древняя грузинская легенда: готовясь к защите своей страны от нападения иноземных поработителей, народ возводил крепость, но каждый раз, когда стена достигала уровня крыши, она обрушивалась. «Стена выстоит, если в нее будет замурован самый прекрасный юноша», - сказала гадалка. И нашелся юноша, который совершил самопожертвование ради спасения Отечества. Благодаря этой жертве крепость была воздвигнута, и никто и ничто уже больше не могло ее разрушить.



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