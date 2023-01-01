Легенда о Нараяме (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

XIX век, японская деревушка, пораженная голодом. Чтобы не умирать голодной смертью, жители ввели ритуал умерщвления бесполезных членов общества: новорожденных мальчиков просто убивали, а пожилых людей их собственные дети относили на вершину горы Нараяма и оставляли умирать. Орин — женщина 69 лет, и она должна умереть. Ее сын не хочет выполнить ритуал, но мать требует чтить традицию. Найдя жен сыновьям, она начинает последний подъем на вершину.



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