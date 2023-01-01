Легенда о Нараяме (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
8.01983, Narayama bushiko
Драмы124 мин18+
Сюжет
XIX век, японская деревушка, пораженная голодом. Чтобы не умирать голодной смертью, жители ввели ритуал умерщвления бесполезных членов общества: новорожденных мальчиков просто убивали, а пожилых людей их собственные дети относили на вершину горы Нараяма и оставляли умирать. Орин — женщина 69 лет, и она должна умереть. Ее сын не хочет выполнить ритуал, но мать требует чтить традицию. Найдя жен сыновьям, она начинает последний подъем на вершину.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- СИРежиссёр
Сёхэй
Имамура
- КОАктёр
Кэн
Огата
- ССАктриса
Сумико
Сакамото
- ТХАктёр
Тонпэй
Хидари
- ТААктриса
Такэдзё
Аки
- СОАктёр
Сёити
Одзава
- ФТАктёр
Фудзио
Токита
- ССАктёр
Сансё
Синсуи
- СКАктёр
Сэйдзи
Курасаки
- ДТАктриса
Дзюнко
Такада
- МБАктриса
Мицуко
Байсё
- СИСценарист
Сёхэй
Имамура
- СФСценарист
Ситиро
Фукадзава
- ГКПродюсер
Горо
Кусакабэ
- ТКМонтажёр
Тосихико
Кодзима