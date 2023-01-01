Легенда о красном драконе (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
8.81994, Hung Hei Kwun: Siu Lam ng zou
Комедии, Боевики79 мин18+
Сюжет
Войска жестокого властелина сжигают деревню, истребляют жителей, убивают жену благородного воина Квуна. Ему удается спасти сына, и они отправляются в далекое странствие, чтобы отомстить безжалостным обидчикам. Устроившись телохранителем к богатому господину, Квун вместе с сыном становятся героями необычайных приключений, сногсшибательных, парящих над землей поединков. Попадают в город призраков. К ним присоединяется королева боевых искусств, завоевавшая сердце Квуна. Теперь они должны защитить от хищных боевиков великолепную пятерку мальчиков, на спинах которых вытатуирована карта местонахождения сокровищ...
Легенда о красном драконе смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаГонконг
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb