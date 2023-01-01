Легенда о красном драконе (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Войска жестокого властелина сжигают деревню, истребляют жителей, убивают жену благородного воина Квуна. Ему удается спасти сына, и они отправляются в далекое странствие, чтобы отомстить безжалостным обидчикам. Устроившись телохранителем к богатому господину, Квун вместе с сыном становятся героями необычайных приключений, сногсшибательных, парящих над землей поединков. Попадают в город призраков. К ним присоединяется королева боевых искусств, завоевавшая сердце Квуна. Теперь они должны защитить от хищных боевиков великолепную пятерку мальчиков, на спинах которых вытатуирована карта местонахождения сокровищ...



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