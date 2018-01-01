Wink
Фильмы
Легенда о Джабберуоке
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Джабберуоке»

Режиссёры

Стивен Р. Монро

Steven R. Monroe
Режиссёр

Актёры

Тамо Пеникетт

Tahmoh Penikett
АктёрFrancis
Кейси Барнфилд

Kacey Clarke
АктрисаAnabel (в титрах: Kacey Barnfield)
Раффаэлло Дегруттола

Raffaello Degruttola
АктёрCid (в титрах: Rafaello Degruttola)
Майкл Уорт

Michael Worth
АктёрAlec
Хью Росс

Hugh Ross
АктёрReginald
Йен Вирго

Ian Virgo
АктёрMichael
Ричард Ридделл

Richard Riddell
АктёрSimon
Стивен Уоддингтон

Steven Waddington
АктёрJohn
Виолета Марковска

Violeta Markovska
АктрисаJocelyn
Станимир Стаматов

Stanimir Stamatov
АктёрGerard

Сценаристы

Рауль Инглис

Raul Inglis
Сценарист
Рафаэль Джордан

Rafael Jordan
Сценарист

Продюсеры

Дэна Дубовский

Dana Dubovsky
Продюсер
Марк Л. Лестер

Mark L. Lester
Продюсер

Монтажёры

Дэн Дункан

Daniel Duncan
Монтажёр