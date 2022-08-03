Легенда о Джабберуоке (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Jabberwock
Фантастика, Боевик83 мин18+
О фильме
Храбрый и пылкий рыцарь Алек возвращается в родные края, где его ждут старик-отец и брат. Но спокойно провести время с семьей воину не удается. Его новым противником становится обосновавшееся неподалеку гигантское крылатое чудовище с телом дракона, острыми когтями и головой отвратительного насекомого.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.5 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Р. Монро
- Актёр
Тамо
Пеникетт
- КБАктриса
Кейси
Барнфилд
- Актёр
Раффаэлло
Дегруттола
- МУАктёр
Майкл
Уорт
- Актёр
Хью
Росс
- ЙВАктёр
Йен
Вирго
- РРАктёр
Ричард
Ридделл
- СУАктёр
Стивен
Уоддингтон
- ВМАктриса
Виолета
Марковска
- ССАктёр
Станимир
Стаматов
- РИСценарист
Рауль
Инглис
- РДСценарист
Рафаэль
Джордан
- ДДПродюсер
Дэна
Дубовский
- МЛПродюсер
Марк
Л. Лестер
- ДДМонтажёр
Дэн
Дункан