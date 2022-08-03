Легенда о Джабберуоке (фильм, 2011) смотреть онлайн

Храбрый и пылкий рыцарь Алек возвращается в родные края, где его ждут старик-отец и брат. Но спокойно провести время с семьей воину не удается. Его новым противником становится обосновавшееся неподалеку гигантское крылатое чудовище с телом дракона, острыми когтями и головой отвратительного насекомого.

