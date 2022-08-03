Легенда о Джабберуоке (фильм, 2011) смотреть онлайн

Легенда о Джабберуоке
2011, Jabberwock
Фантастика, Боевик83 мин18+

Храбрый и пылкий рыцарь Алек возвращается в родные края, где его ждут старик-отец и брат. Но спокойно провести время с семьей воину не удается. Его новым противником становится обосновавшееся неподалеку гигантское крылатое чудовище с телом дракона, острыми когтями и головой отвратительного насекомого.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.5 IMDb