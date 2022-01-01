Легенда Ноттингэма (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
После трех лет укрытия в отдаленном монастыре Мэриан узнает, что король Ричард Львиное Сердце мёртв. Её возлюбленный Робин Гуд возвращается с войны. Покинув своё убежище, она спешит ему навстречу, но они обнаруживают, что всё не так, как кажется. Уильям де Венденаль, опальный шериф Ноттингема, вернулся из ссылки и жаждет мести. Попав в засаду, Мэриан и Робин борются за свою жизнь и убегают, но Робин тяжело ранен. Глубоко в лесу, вдали от помощи и преследуемая безжалостными наёмниками, Мэриан должна использовать все имеющиеся в её распоряжении навыки, чтобы сохранить Робину жизнь и доставить его в безопасное место.
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СтранаВеликобритания
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb
- БТРежиссёр
Билл
Томас
- СКАктриса
Софи-Луиз
Крэйг
- ДМАктриса
Дженнифер
Мэттер
- ДААктёр
Доминик
Андерсен
- ЛБАктриса
Лэйни
Бойл
- ДГАктёр
Джеймс
Грум
- БКАктёр
Боб
Крайер
- АДАктёр
Александр
Джереми
- РСАктёр
Роланд
Стоун
- ДХАктёр
Дэнни
Хазбендс
- ДКАктёр
Джерард
Кук
- БТСценарист
Билл
Томас
- ДТПродюсер
Джит
Тхакрар
- ЛРПродюсер
Люсинда
Родс-Флаэрти
- БТПродюсер
Билл
Томас
- ФПМонтажёр
Фил
Перри