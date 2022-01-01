Легенда Ноттингэма (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

После трех лет укрытия в отдаленном монастыре Мэриан узнает, что король Ричард Львиное Сердце мёртв. Её возлюбленный Робин Гуд возвращается с войны. Покинув своё убежище, она спешит ему навстречу, но они обнаруживают, что всё не так, как кажется. Уильям де Венденаль, опальный шериф Ноттингема, вернулся из ссылки и жаждет мести. Попав в засаду, Мэриан и Робин борются за свою жизнь и убегают, но Робин тяжело ранен. Глубоко в лесу, вдали от помощи и преследуемая безжалостными наёмниками, Мэриан должна использовать все имеющиеся в её распоряжении навыки, чтобы сохранить Робину жизнь и доставить его в безопасное место.







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