Молодая девушка Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Всe меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины вдвое старше еe. Новоиспеченная семья даeт девушке понять, что ждать любви в этом доме ей не стоит.

