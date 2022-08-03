Леди Макбет (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Lady Macbeth
Драма, Мелодрама85 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодая девушка Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Всe меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины вдвое старше еe. Новоиспеченная семья даeт девушке понять, что ждать любви в этом доме ей не стоит.
СтранаВеликобритания, Ирландия
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- УОРежиссёр
Уильям
Олдройд
- Актриса
Флоренс
Пью
- КДАктёр
Космо
Джарвис
- ПХАктёр
Пол
Хилтон
- НААктриса
Наоми
Аки
- КФАктёр
Кристофер
Фэйрбэнк
- ГРАктриса
Голда
Рошевель
- РМАктриса
Ребекка
Мэнли
- ФХАктриса
Флер
Хаудейк
- НЛСценарист
Николай
Лесков
- ЭБСценарист
Элис
Бирч
- ФКПродюсер
Фодла
Кронин О’Рейли
- Продюсер
Лиззи
Франке
- КГПродюсер
Кристофер
Гранье-Деферр
- ХУХудожница
Холли
Уоддингтон
- ЭВОператор
Эри
Вегнер