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Леди Макбет

Леди Макбет (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Lady Macbeth
Драма, Мелодрама85 мин18+

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О фильме

Молодая девушка Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Всe меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины вдвое старше еe. Новоиспеченная семья даeт девушке понять, что ждать любви в этом доме ей не стоит.

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb