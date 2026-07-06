Леди из Шанхая
Wink
Фильмы
Леди из Шанхая

Фильм Леди из Шанхая

1947, The Lady from Shanghai
Нуар, Триллер18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Страна
США
Жанр
Нуар, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Леди из Шанхая»