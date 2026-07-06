Фильм Леди из Шанхая
1947, The Lady from Shanghai
Нуар, Триллер18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ОУРежиссёр
Орсон
Уэллс
- РХАктриса
Рита
Хэйворт
- ОУАктёр
Орсон
Уэллс
- ЭСАктёр
Эверет
Слоун
- ГААктёр
Гленн
Андерс
- ТдАктёр
Тед
де Корсия
- ЭСАктёр
Эрскин
Сэнфорд
- ГШАктёр
Гас
Шиллинг
- КФАктёр
Карл
Фрэнк
- ЭЭАктриса
Эвелин
Эллис
- ГШАктёр
Гарри
Шэннон
- УОАктёр
Уильям
Олленд
- ДААктриса
Джесси
Арнольд
- ВААктёр
Вонг
Артэрн
- РБАктриса
Рэма
Бай
- ДБАктёр
Джек
Бэксли
- ВКАктёр
Вернон
Кансино
- ДЧАктриса
Дорис
Чан
- ВЧАктёр
Вонг
Чунг
- АЭАктёр
Аль
Эбен
- ЭЭАктриса
Эдит
Эллиотт
- КЭАктёр
Кинэн
Эллиотт
- ДГАктёр
Джозеф
Грэнби
- ЭХАктёр
Элвин
Хаммер
- МХАктёр
Мэйнард
Холмс
- ТДАктриса
Тайни
Джонс
- МКАктёр
Милтон
Кибби
- ПЛАктёр
Престон
Ли
- ГЛАктриса
Грэйс
Лем
- БЛАктриса
Билли
Луи
- ФМАктёр
Филип
Моррис
- СНАктёр
Сэм
Нельсон
- МНАктриса
Мэри
Ньютон
- ДПАктёр
Джо
Пальма
- ДПАктёр
Джералд
Пирс
- ОУСценарист
Орсон
Уэллс
- УКСценарист
Уильям
Касл
- ЧЛСценарист
Чарльз
Ледерер
- ОУПродюсер
Орсон
Уэллс
- УКПродюсер
Уильям
Касл
- ГКПродюсер
Гарри
Кон
- РУПродюсер
Ричард
Уилсон
- ЖЛХудожник
Жан
Луи
- РМОператор
Рудольф
Мате
- ДУОператор
Джозеф
Уолкер
- ХРКомпозитор
Хайнц
Рёмхельд