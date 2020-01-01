Леди №13
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Леди №13
8.12020, Леди №13
Документальный60 мин12+

Леди №13 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Документальный фильм о мотогонщице Анастасии Нифонтовой, первой россиянке, принимавшей участие в ралли «Дакар» без поддержки механиков. Спортивная карьера Нифонтовой началась в 1999 году на чемпионате России по ралли-рейдам Баха-Селигер, где она выступала под номером 13 и была единственной девушкой. После удачного старта Анастасия регулярно представляла страну на чемпионатах мира и Европы – не только в женских зачетах, но и в общих, где часто оказывалась единственной женщиной, готовой соревноваться с мужчинами. А на легендарном ралли «Дакар» в 2019 году Анастасия вышла на трассу без технической поддержки, чего до нее не делала ни одна мотогонщица.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.1 КиноПоиск