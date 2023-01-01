Фильм Лебединое озеро

О фильме
«Лебединое озеро», великая балетная история о любви, с каким бы совершенством она ни была написана и поставлена, все равно зависима от исполнителей двух главных партий, от «химии», которая существует между ними, от их харизмы. Так что нет ничего удивительного в том, что спектакль в редакции Рудольфа Нуреева, поставленный им в Венской опере на себя и Марго Фонтейн, произвел фурор. Один из самых знаменитых дуэтов XX столетия, на пике карьеры и формы — это незабываемо! Количество поклонов после этого спектакля даже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Столько — 89 раз! — ни до, ни после никого на поклоны не вызывали.
Лебединое озеро покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- ТБРежиссёр
Трак
Бранс
- МФАктриса
Марго
Фонтейн
- РНАктёр
Рудольф
Нуреев
- ВБСценарист
Владимир
Бегичев
- ВГСценарист
Василий
Гельцер
- РМПродюсер
Роберт
Максвелл
- ГБХудожник
Габриэль
Бауэр
- ФЮХудожник
Фриц
Юптнер-Йоншторфф
- НГХудожник
Николас
Георгиадис
- МРМонтажёр
Мариха
Рунне
- ГРМонтажёр
Гюнтер
Рунне
- ГАОператор
Гюнтер
Андерс
- ПЧКомпозитор
Пётр
Чайковский