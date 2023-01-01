Фильм Лебединое озеро

«Лебединое озеро», великая балетная история о любви, с каким бы совершенством она ни была написана и поставлена, все равно зависима от исполнителей двух главных партий, от «химии», которая существует между ними, от их харизмы. Так что нет ничего удивительного в том, что спектакль в редакции Рудольфа Нуреева, поставленный им в Венской опере на себя и Марго Фонтейн, произвел фурор. Один из самых знаменитых дуэтов XX столетия, на пике карьеры и формы — это незабываемо! Количество поклонов после этого спектакля даже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Столько — 89 раз! — ни до, ни после никого на поклоны не вызывали.



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