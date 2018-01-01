Ласковое безразличие мира
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Ласковое безразличие мира

Ласковое безразличие мира (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.22018, Ласковое безразличие мира
Драмы96 мин18+

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Сюжет

Не сумев выплатить огромный долг, отец красавицы Салтанат убивает себя, и на нее падают его проблемы. Чтобы спастись от тюрьмы и защитить малолетних братьев от детского дома, девушка покидает родной аул и едет в большой город просить помощи у богатого дяди Хаима. К чему это приведет?

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Информация

Страна
Казахстан
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ласковое безразличие мира»

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