Ласковое безразличие мира (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Не сумев выплатить огромный долг, отец красавицы Салтанат убивает себя, и на нее падают его проблемы. Чтобы спастись от тюрьмы и защитить малолетних братьев от детского дома, девушка покидает родной аул и едет в большой город просить помощи у богатого дяди Хаима. К чему это приведет?



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