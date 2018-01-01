Ласковое безразличие мира (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.22018, Ласковое безразличие мира
Драмы96 мин18+
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Сюжет
Не сумев выплатить огромный долг, отец красавицы Салтанат убивает себя, и на нее падают его проблемы. Чтобы спастись от тюрьмы и защитить малолетних братьев от детского дома, девушка покидает родной аул и едет в большой город просить помощи у богатого дяди Хаима. К чему это приведет?
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АЕРежиссёр
Адильхан
Ержанов
- ДБАктриса
Динара
Бактыбаева
- КДАктёр
Куандык
Дюсембаев
- СААктёр
Султан
Абзалов
- ТААктёр
Тулемис
Алишев
- КБАктриса
Кулжамиля
Белжанова
- ЕГАктёр
Еркен
Губашев
- АИАктёр
Аркен
Ибдимин
- БКАктёр
Бауыржан
Каптагай
- ТХАктёр
Теоман
Хос
- ККАктёр
Константин
Козлов
- РЯСценарист
Ролаф
Ян Миннебоо
- АЕСценарист
Адильхан
Ержанов
- САПродюсер
Серик
Абишев
- ОХПродюсер
Ольга
Хлащева
- АЕМонтажёр
Адильхан
Ержанов
- АШОператор
Айдар
Шарипов
- ННКомпозитор
Нурасыл
Нуридин