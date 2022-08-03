Лапочка 3 (фильм, 2016) смотреть онлайн

В учебное время в колледже Кейптауна, Мили Мартин решает развеяться, чтобы отвлечься от строгой школьной политики. В поисках того, как использовать свой талант танцовщицы, при этом вдохновив окружающих, Мили арендует закрывшийся театр, чтобы показать «Ромео и Джульетту» в хип-хоп стиле. Но так же, как это было между Капулетти и Монтекками, конфликты между актерами угрожают всей постановке...

