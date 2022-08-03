Лапочка 3 (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.12016, Honey 3: Dare to Dance
Драма, Семейный92 мин12+
О фильме
В учебное время в колледже Кейптауна, Мили Мартин решает развеяться, чтобы отвлечься от строгой школьной политики. В поисках того, как использовать свой талант танцовщицы, при этом вдохновив окружающих, Мили арендует закрывшийся театр, чтобы показать «Ромео и Джульетту» в хип-хоп стиле. Но так же, как это было между Капулетти и Монтекками, конфликты между актерами угрожают всей постановке...
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- БВРежиссёр
Билле
Вудрафф
- КАктриса
Кэсси
- КВАктёр
Кенни
Вормолд
- ДКАктриса
Дена
Каплан
- СМАктриса
Сибонгиле
Мламбо
- БЛАктёр
Бобби
Локвуд
- КЭАктёр
Клэйтон
Эвертсон
- ТСАктёр
Терри
Солс
- СДАктёр
Стивен
Джуббер
- АААктёр
Амброзе
Арен
- ПБАктёр
Питер
Батлер
- ККСценарист
Кэтрин
Киран
- МЭПродюсер
Майк
Эллиот
- ГХПродюсер
Грег
Холстейн
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МККомпозитор
Марк
Килиан