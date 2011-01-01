Лапочка 2: Город танца (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.42011, Honey 2
Драмы, Комедии106 мин18+
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Сюжет
В танцевальном фильме на плечи легендарной танцовщицы и хореографа Хани Дэниэлс ложится ответственность за оживленную Марию Беннетт. После проблем с законом Мария возвращается в родной Бронкс, чтобы начать жизнь сначала, используя свой талант уличной танцовщицы и большие амбиции.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- БВРежиссёр
Билле
Вудрафф
- КГАктриса
Кэт
Грэм
- РУАктёр
Рэнди
Уэйн
- СГАктриса
Сейшелл
Гэбриел
- МЛАктёр
Марио
Лопес
- ОПАктриса
Одрина
Пэтридж
- БМАктёр
Брэндон
Молале
- ДБАктёр
Джерри
Бедноб
- ЛМАктриса
Лонетт
Макки
- МСАктриса
Мелисса
Смит
- ЛЭАктриса
Лори
Энн Гибсон
- ЭФСценарист
Элисон
Фаус
- ПХПродюсер
Пол
Хеллерман
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Васильев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- СЭХудожница
Синтия
Энн Саммерс
- ДКОператор
Дэвид
Клайн
- ТБКомпозитор
Тим
Боланд