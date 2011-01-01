Лапочка 2: Город танца
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Лапочка 2: Город танца

Лапочка 2: Город танца (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.42011, Honey 2
Драмы, Комедии106 мин18+

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Сюжет

В танцевальном фильме на плечи легендарной танцовщицы и хореографа Хани Дэниэлс ложится ответственность за оживленную Марию Беннетт. После проблем с законом Мария возвращается в родной Бронкс, чтобы начать жизнь сначала, используя свой талант уличной танцовщицы и большие амбиции.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лапочка 2: Город танца»

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