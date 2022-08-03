Куриный забег
Wink
Детям
Куриный забег
8.12020, Elleville Elfrid
Мультфильм, Мюзикл76 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»

Куриный забег (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Яркий мультфильм для детей по мотивам норвежского мультсериала – о силе дружбы, дворовом цирке и курицах. Элла – жизнерадостная девочка, которая любит всех вокруг: свою семью, соседей, свой маленький городок и в особенности –лучшего друга Генри. Однажды Элла и Генри задумывают организовать свой собственный цирк. Поучаствовать в представлениях предлагают и взрослым – один из них даже готовит номер со своими ручными курицами. Но тут в городе появляется Джонни – мальчик из богатой семьи, который все больше времени проводит с Генри. Тот, в свою очередь, почти совсем перестает общаться с Эллой и забывает о цирке. Однажды Генри, устав от противостояния Эллы и Джонни, куда-то исчезает. Теперь бывшим соперникам нужно объединить усилия, чтобы найти друга.

Страна
Норвегия
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Куриный забег»