Куриный забег (фильм, 2020) смотреть онлайн

Яркий мультфильм для детей по мотивам норвежского мультсериала – о силе дружбы, дворовом цирке и курицах. Элла – жизнерадостная девочка, которая любит всех вокруг: свою семью, соседей, свой маленький городок и в особенности –лучшего друга Генри. Однажды Элла и Генри задумывают организовать свой собственный цирк. Поучаствовать в представлениях предлагают и взрослым – один из них даже готовит номер со своими ручными курицами. Но тут в городе появляется Джонни – мальчик из богатой семьи, который все больше времени проводит с Генри. Тот, в свою очередь, почти совсем перестает общаться с Эллой и забывает о цирке. Однажды Генри, устав от противостояния Эллы и Джонни, куда-то исчезает. Теперь бывшим соперникам нужно объединить усилия, чтобы найти друга.

