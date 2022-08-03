Куриный забег (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Яркий мультфильм для детей по мотивам норвежского мультсериала – о силе дружбы, дворовом цирке и курицах. Элла – жизнерадостная девочка, которая любит всех вокруг: свою семью, соседей, свой маленький городок и в особенности –лучшего друга Генри. Однажды Элла и Генри задумывают организовать свой собственный цирк. Поучаствовать в представлениях предлагают и взрослым – один из них даже готовит номер со своими ручными курицами. Но тут в городе появляется Джонни – мальчик из богатой семьи, который все больше времени проводит с Генри. Тот, в свою очередь, почти совсем перестает общаться с Эллой и забывает о цирке. Однажды Генри, устав от противостояния Эллы и Джонни, куда-то исчезает. Теперь бывшим соперникам нужно объединить усилия, чтобы найти друга.
СтранаНорвегия
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
- АСРежиссёр
Атле
Солберг Блаксет
- НСАктёр
Нинни
Споне
- ОФАктёр
Оскар
Фьельдстад-Бергхейм
- ЭСАктёр
Элиас
Совольд-Симонсен
- ЭНАктриса
Эрика
Никита Равн-Кристенсен
- СААктриса
Стелла
Акснес-Персон
- ХСАктриса
Хеге
Скёйен
- БСАктёр
Бьорн
Сундквист
- ГБАктёр
Гар
Б. Эйдсвольд
- ЙЙАктёр
Йоханнес
Йонер
- БЕАктёр
Бьярте
Ельмеланн
- ДРСценарист
Джон
Р. Смит
- РССценарист
Роб
Спрэклинг
- АРАктриса дубляжа
Алиса
Ревва
- ССАктёр дубляжа
Степан
Середа
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- НПАктриса дубляжа
Наталья
Парфенова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова