Куриный бог (фильм, 2023) смотреть онлайн

Фильм — участник Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» 2023 года. «Куриный бог» — это короткометражная драма с Яной Поплавской и Николаем Ковбасом о трудностях усыновления, с которыми сталкиваются будущие приемные родители, даже если им удалось состояться в жизни.



Полина — успешная и обеспеченная женщина, которая решается на непростой шаг — усыновить ребенка из детского дома. Казалось бы, ей не нужно ничего и никому доказывать: у нее уже есть взрослый сын и высокооплачиваемая работа. Но, приступив к официальному оформлению, Полина чувствует, как сопротивляется бюрократическая система, а окружающие отказываются понимать, зачем ей это нужно.



Сумеет ли Полина закончить начатое и подарить мальчику-сироте новый дом, расскажет драма «Куриный бог» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

