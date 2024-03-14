Куриный бог (фильм, 2023) смотреть онлайн

Куриный бог
Фильм — участник Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» 2023 года. «Куриный бог» — это короткометражная драма с Яной Поплавской и Николаем Ковбасом о трудностях усыновления, с которыми сталкиваются будущие приемные родители, даже если им удалось состояться в жизни.

Полина — успешная и обеспеченная женщина, которая решается на непростой шаг — усыновить ребенка из детского дома. Казалось бы, ей не нужно ничего и никому доказывать: у нее уже есть взрослый сын и высокооплачиваемая работа. Но, приступив к официальному оформлению, Полина чувствует, как сопротивляется бюрократическая система, а окружающие отказываются понимать, зачем ей это нужно.

Сумеет ли Полина закончить начатое и подарить мальчику-сироте новый дом, расскажет драма «Куриный бог» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

6.9 КиноПоиск