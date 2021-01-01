Курилы. Взгляд с воды (фильм, 2021) смотреть онлайн

Самый титулованный вейкбордист нашей страны Никита Мартьянов отправляется накрай земли, чтобы собственными глазами увидеть уникальное место иоткрыть новые грани своего спорта, прокатившись поспотам, гденикто никогда некатался. Вэтом приключении егосопровождает известный путешественник, квалифицированный гид, профессиональный сноубордист, фотограф и, ковсему прочему, знаток Курильских островов Максим Балаховский, атакже команда единомышленников идрузей.



