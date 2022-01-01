Кунг-фу тигр (мультфильм, 2022) смотреть онлайн

Мальчик, мечтающий стать героем, встречает своего кумира, и они вместе отправляются в опасное путешествие, чтобы доставить важный груз в целости и сохранности. «Кунг-фу тигр» — мультфильм из Китая о дружбе и стремлении к подвигам, наполненный захватывающими приключениями.



Когда китайская деревушка становится центром торговли, император учреждает особую службу, чтобы защитить предпринимателей от грабежей. Ее стражи охраняют посылки, помогая доставить их в срок. Одним из таких героев был мастер Ян, бесследно исчезнувший после очередной миссии. Именно он стал кумиром для 11-летнего мальчика по имени Тигр, который, конечно, стремится попасть в агентство и пойти по стопам своего героя. Однажды мальчишке улыбается удача — на задании он встречает самого мастера Яна, который спасает ему жизнь и оказывается вовсе не таким, каким он его себе представлял. И все же Тигру выдается шанс сопроводить свой первый груз вместе с мастером. Он еще не знает, какие опасности их ждут в этом путешествии.



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