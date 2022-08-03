Куми-куми. Выпуск 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Куми-куми. Выпуск 2
Мультфильм66 мин12+
О фильме
1. Ойло. 2. Червячок. 3. Новый год. 4. Третий глаз. 5. Робот. 6. Влюбленный генерал.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Пономарев
- ВПАктёр
Владимир
Пономарев
- Актриса
Марьяна
Спивак
- ВПСценарист
Владимир
Пономарев
- ПМСценарист
Павел
Мунтян
- АМСценарист
Артур
Меркулов
- ДГСценарист
Дмитрий
Горбунов
- ПМПродюсер
Павел
Мунтян
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ММПродюсер
Майкл
Меннис
- МдПродюсер
Майк
де Сев
- ИСМонтажёр
Игорь
Сандимиров
- ЕСМонтажёр
Екатерина
Соломина
- ФАМонтажёр
Феликс
Айбатов
- БДКомпозитор
Борис
Долматов
- АПКомпозитор
Алексей
Просвирнин
- АМКомпозитор
Анастасия
Маслова