Куклы беспокойства
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Куклы беспокойства

Куклы беспокойства (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.22016, Worry Dolls
Ужасы, Триллер81 мин18+

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О фильме

Полицейский Мэтт потратил несколько лет на поимку серийного убийцы. Когда маньяк наконец был пойман, у него изъяли несколько так называемых куколок беспокойства. Традиция делать маленьких верeвочных кукол идeт из Мексики и Гватемалы, люди рассказывали им о своих проблемах, а затем выбрасывали. Считается, что таким образом куколка забирает проблему с собой. Еще часто куколок подкладывают под подушку к чрезмерно беспокойным и непослушным детям. Вот и Мэтт отдал этих кукол своей дочери, не догадываясь о последствиях.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Куклы беспокойства»