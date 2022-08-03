Куклы беспокойства (фильм, 2016) смотреть онлайн

Полицейский Мэтт потратил несколько лет на поимку серийного убийцы. Когда маньяк наконец был пойман, у него изъяли несколько так называемых куколок беспокойства. Традиция делать маленьких верeвочных кукол идeт из Мексики и Гватемалы, люди рассказывали им о своих проблемах, а затем выбрасывали. Считается, что таким образом куколка забирает проблему с собой. Еще часто куколок подкладывают под подушку к чрезмерно беспокойным и непослушным детям. Вот и Мэтт отдал этих кукол своей дочери, не догадываясь о последствиях.

