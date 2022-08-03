Куклы беспокойства (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.22016, Worry Dolls
Ужасы, Триллер81 мин18+
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О фильме
Полицейский Мэтт потратил несколько лет на поимку серийного убийцы. Когда маньяк наконец был пойман, у него изъяли несколько так называемых куколок беспокойства. Традиция делать маленьких верeвочных кукол идeт из Мексики и Гватемалы, люди рассказывали им о своих проблемах, а затем выбрасывали. Считается, что таким образом куколка забирает проблему с собой. Еще часто куколок подкладывают под подушку к чрезмерно беспокойным и непослушным детям. Вот и Мэтт отдал этих кукол своей дочери, не догадываясь о последствиях.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ПРРежиссёр
Падриг
Рейнольдс
- КУАктёр
Кристофер
Уил
- ТЛАктриса
Тина
Лиффорд
- ССАктриса
Саманта
Смит
- ЙМАктёр
Йоханс
Майлс
- КБАктриса
Кеннеди
Брайс
- БГАктриса
Бриа
Грант
- РБАктёр
Р.
Брэндон Джонсон
- ЭРАктриса
Эшлинн
Росс
- МФАктёр
Мэтти
Ферраро
- КУСценарист
Кристофер
Уил
- ПРПродюсер
Падриг
Рейнольдс
- КУПродюсер
Кристофер
Уил
- ДУХудожник
Дасти
Уилсон
- МГХудожница
Мэри
Гудсон
- ЭММонтажёр
Эд
Маркс
- АСОператор
Адам
Сэмпсон