Wink
Фильмы
Кукла. Последнее проклятье
Актёры и съёмочная группа фильма «Кукла. Последнее проклятье»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кукла. Последнее проклятье»

Режиссёры

Генри Бедуэлл

Генри Бедуэлл

Henry Bedwell
Режиссёр

Актёры

Ракель Родригес

Ракель Родригес

Raquel Rodríguez
АктрисаKarem
Даниэль Мартинес

Даниэль Мартинес

Daniel Martínez
АктёрAbraham
Доминика Палета

Доминика Палета

Dominika Paleta
АктрисаMariana
Рамон Медина

Рамон Медина

Ramón Medína
АктёрMiguel
Миранда Кэй

Миранда Кэй

Miranda Kay
АктрисаLaura
Грегорио Уркихо

Грегорио Уркихо

Gregorio Urquijo
АктёрLalo
Сантьяго Бельтран

Сантьяго Бельтран

Santiago Beltrán
АктёрNaro
Эктор Котсифакис

Эктор Котсифакис

Hector Kotsifakis
АктёрSacerdote
Валерия Кастильо

Валерия Кастильо

Valeria Castillo
АктрисаElizabeth
Марко Дзетина

Марко Дзетина

Marco Zetina
АктёрCardenal

Сценаристы

Генри Бедуэлл

Генри Бедуэлл

Henry Bedwell
Сценарист

Продюсеры

Генри Бедуэлл

Генри Бедуэлл

Henry Bedwell
Продюсер
Ригоберто Кастаньеда

Ригоберто Кастаньеда

Rigoberto Castañeda
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Мешкова

Ольга Мешкова

Актриса дубляжа
Михаил Глушковский

Михаил Глушковский

Актёр дубляжа
Екатерина Кабашова

Екатерина Кабашова

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Павел Кипнис

Павел Кипнис

Актёр дубляжа

Художники

Альфонсо Морт

Альфонсо Морт

Alfonso Mort
Художник

Операторы

Дзюнъитиро Хаяси

Дзюнъитиро Хаяси

Junichiro Hayashi
Оператор