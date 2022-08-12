7.02021, Karem, la posesión
Ужасы85 мин18+
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Кукла. Последнее проклятье (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
В 1984 году семейство Брисеньо переезжает из Соединенных Штатов в Мексику. Ходят слухи, что их новый дом населяют привидения, которые привели к смерти прежних хозяев, но Брисеньо не спешат верить местным байкам. Однажды девочка Карем, младшая в семье, слышит голоса в подвале, но находит только куклу. Внутри нее обитает демон по имени Наро, обещающий Карем разобраться с ее обидчиками в школе. Он действительно дарит ей сверхъестественные способности, но у всего есть цена.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ГБРежиссёр
Генри
Бедуэлл
- РРАктриса
Ракель
Родригес
- ДМАктёр
Даниэль
Мартинес
- ДПАктриса
Доминика
Палета
- РМАктёр
Рамон
Медина
- МКАктриса
Миранда
Кэй
- ГУАктёр
Грегорио
Уркихо
- СБАктёр
Сантьяго
Бельтран
- ЭКАктёр
Эктор
Котсифакис
- ВКАктриса
Валерия
Кастильо
- МДАктёр
Марко
Дзетина
- ГБСценарист
Генри
Бедуэлл
- ГБПродюсер
Генри
Бедуэлл
- РКПродюсер
Ригоберто
Кастаньеда
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- АМХудожник
Альфонсо
Морт
- ДХОператор
Дзюнъитиро
Хаяси