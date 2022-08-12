Кукла. Последнее проклятье
Wink
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Кукла. Последнее проклятье
7.02021, Karem, la posesión
Ужасы85 мин18+

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Кукла. Последнее проклятье (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

В 1984 году семейство Брисеньо переезжает из Соединенных Штатов в Мексику. Ходят слухи, что их новый дом населяют привидения, которые привели к смерти прежних хозяев, но Брисеньо не спешат верить местным байкам. Однажды девочка Карем, младшая в семье, слышит голоса в подвале, но находит только куклу. Внутри нее обитает демон по имени Наро, обещающий Карем разобраться с ее обидчиками в школе. Он действительно дарит ей сверхъестественные способности, но у всего есть цена.

Страна
Мексика
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кукла. Последнее проклятье»