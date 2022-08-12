В 1984 году семейство Брисеньо переезжает из Соединенных Штатов в Мексику. Ходят слухи, что их новый дом населяют привидения, которые привели к смерти прежних хозяев, но Брисеньо не спешат верить местным байкам. Однажды девочка Карем, младшая в семье, слышит голоса в подвале, но находит только куклу. Внутри нее обитает демон по имени Наро, обещающий Карем разобраться с ее обидчиками в школе. Он действительно дарит ей сверхъестественные способности, но у всего есть цена.

