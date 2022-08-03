Куда ты идешь, Аида?
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Куда ты идешь, Аида?
7.72020, Quo vadis, Aida?
Драма, Военный100 мин18+

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Куда ты идешь, Аида? (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Аида — переводчица при нидерландском контингенте войск ООН. В Сребренице живут еe муж и сыновья, им грозит гибель. Обе стороны конфликта игнорируют ультиматум ООН, и Аида понимает, что голубые каски не остановят кровопролитие. Используя инсайдерскую информацию, женщина с риском для жизни пытается спасти свою семью.

Страна
Нидерланды, Австрия, Италия, Босния и Герцеговина, Норвегия, Польша, Франция, Турция, Румыния, Хорватия, Германия, Швеция
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Куда ты идешь, Аида?»