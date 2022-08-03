7.72020, Quo vadis, Aida?
Драма, Военный100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Куда ты идешь, Аида? (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Аида — переводчица при нидерландском контингенте войск ООН. В Сребренице живут еe муж и сыновья, им грозит гибель. Обе стороны конфликта игнорируют ультиматум ООН, и Аида понимает, что голубые каски не остановят кровопролитие. Используя инсайдерскую информацию, женщина с риском для жизни пытается спасти свою семью.
СтранаНидерланды, Австрия, Италия, Босния и Герцеговина, Норвегия, Польша, Франция, Турция, Румыния, Хорватия, Германия, Швеция
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЯЖРежиссёр
Ясмила
Жбанич
- ЯДАктриса
Ясна
Джуричич
- ИБАктёр
Изудин
Байрович
- БЛАктёр
Борис
Лер
- ДБАктёр
Дино
Байрович
- ЙХАктёр
Йохан
Хелденберг
- РТАктёр
Раймонд
Тири
- БИАктёр
Борис
Исакович
- ЭХАктёр
Эмир
Хаджихафизбегович
- РБАктёр
Рейну
Буссемакер
- ТЛАктёр
Теун
Луюкс
- ЯЖСценарист
Ясмила
Жбанич
- ХНСценарист
Хасан
Нуханович
- ЯЖПродюсер
Ясмила
Жбанич
- БАПродюсер
Барбара
Альберт
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- МКХудожница
Малгожата
Карпюк
- ЯКМонтажёр
Ярослав
Камински
- АЛКомпозитор
Антони
Лазаркевич