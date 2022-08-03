Куда ты идешь, Аида? (фильм, 2020) смотреть онлайн

Аида — переводчица при нидерландском контингенте войск ООН. В Сребренице живут еe муж и сыновья, им грозит гибель. Обе стороны конфликта игнорируют ультиматум ООН, и Аида понимает, что голубые каски не остановят кровопролитие. Используя инсайдерскую информацию, женщина с риском для жизни пытается спасти свою семью.

