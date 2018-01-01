Wink
Фильмы
Куда бы еще вторгнуться?
Актёры и съёмочная группа фильма «Куда бы еще вторгнуться?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Куда бы еще вторгнуться?»

Режиссёры

Майкл Мур

Майкл Мур

Michael Moore
Режиссёр

Актёры

Майкл Мур

Майкл Мур

Michael Moore
Актёр
Валери Рано

Валери Рано

Valérie Rano
Актриса
Криста Киуру

Криста Киуру

Krista Kiuru
Актриса

Сценаристы

Майкл Мур

Майкл Мур

Michael Moore
Сценарист

Продюсеры

Карл Дил

Карл Дил

Carl Deal
Продюсер
Тиа Лессин

Тиа Лессин

Tia Lessin
Продюсер
Майкл Мур

Майкл Мур

Michael Moore
Продюсер
Род Бирлесон

Род Бирлесон

Rod Birleson
Продюсер

Монтажёры

Пабло Пронза

Пабло Пронза

Pablo Proenza
Монтажёр

Операторы

Рик Роули

Рик Роули

Rick Rowley
Оператор
Джейми Рой

Джейми Рой

Jayme Roy
Оператор