Куб (фильм, 1997) смотреть онлайн

Пятеро человек борются за жизнь в смертельном лабиринте. Культовый триллер и предвестник «Пилы» и «Клаустрофобии».



Группа незнакомцев странным образом оказывается в кубической комнате. Одетые в одинаковые тюремные робы пленники не помнят, как здесь очутились. Спустя время они замечают люки — по одному в каждой стене, на потолке и в полу. За одним из них оказывается аналогичная комната. Пространства отличаются друг от друга цветом и… наличием смертоносных ловушек. Объединив усилия, пленники намереваются найти ключ к выходу из этого устрашающего сооружения.



Смогут ли герои разгадать головоломку прежде, чем погибнут? Смотреть фильм «Куб» в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!

