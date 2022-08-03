Куб (фильм, 1997) смотреть онлайн
7.91997, Cube
Фантастика, Триллер86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Пятеро человек борются за жизнь в смертельном лабиринте. Культовый триллер и предвестник «Пилы» и «Клаустрофобии».
Группа незнакомцев странным образом оказывается в кубической комнате. Одетые в одинаковые тюремные робы пленники не помнят, как здесь очутились. Спустя время они замечают люки — по одному в каждой стене, на потолке и в полу. За одним из них оказывается аналогичная комната. Пространства отличаются друг от друга цветом и… наличием смертоносных ловушек. Объединив усилия, пленники намереваются найти ключ к выходу из этого устрашающего сооружения.
Смогут ли герои разгадать головоломку прежде, чем погибнут?
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- НдАктриса
Николь
де Бур
- НГАктриса
Никки
Гуаданьи
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- ЭМАктёр
Эндрю
Миллер
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- УРАктёр
Уэйн
Робсон
- МДАктёр
Морис
Дин Винт
- АБСценарист
Андре
Бьелич
- Сценарист
Винченцо
Натали
- ГМСценарист
Грэм
Мэнсон
- КБПродюсер
Колин
Брантон
- ДМХудожница
Диана
Магнус
- ВМХудожница
Венди
Мэй Мур
- ДРОператор
Дерек
Роджерс
- МККомпозитор
Марк
Корвен