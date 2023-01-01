Кто угодно, кроме тебя (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Anyone But You
Комедии, Мелодрамы18+
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Сюжет
После первого свидания в силу обстоятельств взаимная симпатия между Би и Беном быстро перерастает в ненависть. Спустя полгода их приглашают на свадьбу, и Би с Беном снова вынуждены терпеть друг друга. Правда, на этот раз по личным причинам они решают договориться о перемирии и притвориться па�рой.
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Рейтинг
- Реж�иссёр
Уилл
Глак
- МХАктриса
Мишель
Херд
- РГАктриса
Рэйчел
Гриффитс
- ГПАктёр
Глен
Пауэлл
- ГАктёр
ГаТа
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Дермот
Малруни
- ХРАктри�са
Хэдли
Робинсон
- ББАктёр
Брайан
Браун
- ЧФАктриса
Чарли
Фрейзер
- Актриса
Александра
Шипп
- Сценарист
Уилл
Глак
- ИУСценарист
Илана
Уолперт
- Продюсер
Уилл
Глак
- АОПродюсер
Алисса
Олтмэн
- СДХудожник
Стивен
Джонс-Эванс
- ЭХКомпозитор
Эсте
Хаим