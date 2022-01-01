Кто ты, волонтер? (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный фильм, героями которого стали люди, готовые помогать другим, ничего не ожидая взамен. Карина Сапожникова основала конный клуб для детей с физическими и психологическими особенностями. Андрей Мазуркевич руководит летними волонтeрскими экспедициями Государственного Эрмитажа. Наталья Анисимова организовала фестиваль «Чуткие», чтобы помочь жертвам домашнего насилия. Что ими движет и как они находят мотивацию?



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