Кто ты, волонтер?
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Кто ты, волонтер?
7.72022, Кто ты, волонтер?
Документальные64 мин12+

Кто ты, волонтер? (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный фильм, героями которого стали люди, готовые помогать другим, ничего не ожидая взамен. Карина Сапожникова основала конный клуб для детей с физическими и психологическими особенностями. Андрей Мазуркевич руководит летними волонтeрскими экспедициями Государственного Эрмитажа. Наталья Анисимова организовала фестиваль «Чуткие», чтобы помочь жертвам домашнего насилия. Что ими движет и как они находят мотивацию?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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