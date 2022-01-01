Кто их пригласил?
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Кто их пригласил?
6.62022, Кто их пригласил?
Комедии, Триллеры71 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Кто их пригласил? (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Семейная пара с маленьким сыном купила большой дом в престижном районе. Хотя Марго считает, что такое жилье для них слишком шикарно, Адам всё же устраивает вечеринку, чтобы похвастаться перед коллегами и начальством. Когда гости уже разошлись, хозяева внезапно обнаруживают в доме незнакомую пару. Рассыпаясь в извинениях и комплиментах, те представляются состоятельными соседями, которые пришли поругаться из-за парковки, но передумали портить мероприятие. Ребёнок ночует у друзей, поэтому Адам с Марго решают продолжить вечер в компании новых знакомых.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb