Wink
Фильмы
Кто эти люди?
Актёры и съёмочная группа фильма «Кто эти люди?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто эти люди?»

Режиссёры

Фабио Бонифаччи

Фабио Бонифаччи

Fabio Bonifacci
Режиссёр
Франческо Миччике

Франческо Миччике

Francesco Miccichè
Режиссёр

Актёры

Марко Джаллини

Марко Джаллини

Marco Giallini
АктёрMarcello
Эдоардо Лео

Эдоардо Лео

Edoardo Leo
АктёрDavide
Ивано Марескотти

Ивано Марескотти

Ivano Marescotti
АктёрIl presidente
Катринель Марлон

Катринель Марлон

Catrinel Marlon
АктрисаEllen
Бор Лиза

Бор Лиза

Lisa Bor
АктрисаMitra
Маурицио Касагранде

Маурицио Касагранде

Maurizio Casagrande
АктёрIl maresciallo Gallinari
Антонио Катания

Антонио Катания

Antonio Catania
АктёрRedattore
Кристиан Джинепро

Кристиан Джинепро

Christian Ginepro
АктёрBagnoli
Джампьеро Джудика

Джампьеро Джудика

Giampiero Judica
АктёрRigozzi
Пиппо Лоруссо

Пиппо Лоруссо

Pippo Lorusso
АктёрGerardo 'Kurosawa'

Сценаристы

Фабио Бонифаччи

Фабио Бонифаччи

Fabio Bonifacci
Сценарист

Продюсеры

Роберто Сесса

Роберто Сесса

Roberto Sessa
Продюсер
Антонио Стефануччи

Антонио Стефануччи

Antonio Stefanucci
Продюсер

Операторы

Арнальдо Катинари

Арнальдо Катинари

Arnaldo Catinari
Оператор