Актёры и съёмочная группа фильма «Кто эти люди?»
Актёры
АктёрMarcello
Марко ДжаллиниMarco Giallini
АктёрDavide
Эдоардо ЛеоEdoardo Leo
АктёрIl presidente
Ивано МарескоттиIvano Marescotti
АктрисаEllen
Катринель МарлонCatrinel Marlon
АктрисаMitra
Бор ЛизаLisa Bor
АктёрIl maresciallo Gallinari
Маурицио КасаграндеMaurizio Casagrande
АктёрRedattore
Антонио КатанияAntonio Catania
АктёрBagnoli
Кристиан ДжинепроChristian Ginepro
АктёрRigozzi
Джампьеро ДжудикаGiampiero Judica
АктёрGerardo 'Kurosawa'