Кто эти люди? (фильм, 2015) смотреть онлайн

Хитовая европейская комедия с итальянским колоритом. Неудавшийся писатель Давид работает в офисе, где ему светит повышение. Накануне решающей презентации его грабит мошенник Марчелло. Пораженный его искусством Давид решает изменить свою скучную жизнь и набивается в подельники авантюристу.

