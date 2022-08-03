Кто эти люди?
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Кто эти люди?

Кто эти люди? (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Loro chi?
Комедия91 мин18+

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О фильме

Хитовая европейская комедия с итальянским колоритом. Неудавшийся писатель Давид работает в офисе, где ему светит повышение. Накануне решающей презентации его грабит мошенник Марчелло. Пораженный его искусством Давид решает изменить свою скучную жизнь и набивается в подельники авантюристу.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb