Кто эти люди? (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Loro chi?
Комедия91 мин18+
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О фильме
Хитовая европейская комедия с итальянским колоритом. Неудавшийся писатель Давид работает в офисе, где ему светит повышение. Накануне решающей презентации его грабит мошенник Марчелло. Пораженный его искусством Давид решает изменить свою скучную жизнь и набивается в подельники авантюристу.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ФБРежиссёр
Фабио
Бонифаччи
- ФМРежиссёр
Франческо
Миччике
- Актёр
Марко
Джаллини
- ЭЛАктёр
Эдоардо
Лео
- Актёр
Ивано
Марескотти
- КМАктриса
Катринель
Марлон
- БЛАктриса
Бор
Лиза
- МКАктёр
Маурицио
Касагранде
- АКАктёр
Антонио
Катания
- КДАктёр
Кристиан
Джинепро
- ДДАктёр
Джампьеро
Джудика
- ПЛАктёр
Пиппо
Лоруссо
- ФБСценарист
Фабио
Бонифаччи
- РСПродюсер
Роберто
Сесса
- АСПродюсер
Антонио
Стефануччи
- АКОператор
Арнальдо
Катинари