Крутой стрелок (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Увлекательная и довольно грустная история о капитане американской армии, выходце из племени апачей, который надел военный мундир, честно и добросовестно тянул лямку, но в глазах белого окружения так и остался «грязным краснокожим»...



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