Крутой стрелок
Wink
Фильмы
Крутой стрелок
7.81971, Captain Apache
Боевик, Детектив89 мин0+

Крутой стрелок (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Увлекательная и довольно грустная история о капитане американской армии, выходце из племени апачей, который надел военный мундир, честно и добросовестно тянул лямку, но в глазах белого окружения так и остался «грязным краснокожим»...

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Страна
Испания, Великобритания
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb