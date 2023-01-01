Крутой стрелок (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Увлекательная и довольно грустная история о капитане американской армии, выходце из племени апачей, который надел военный мундир, честно и добросовестно тянул лямку, но в глазах белого окружения так и остался «грязным краснокожим»...
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Сингер
- ЛВАктёр
Ли
Ван Клиф
- КБАктриса
Кэррол
Бейкер
- СУАктёр
Стюарт
Уитман
- ПХАктёр
Перси
Херберт
- ЭМАктриса
Элиса
Монтес
- ТФАктёр
Тони
Фогель
- ЧСАктёр
Чарльз
Сталмакер
- ЧБАктёр
Чарли
Браво
- ФКАктриса
Фэйт
Клифт
- ДПАктёр
Д.
Поллок
- ФЙСценарист
Филип
Йордан
- МССценарист
Милтон
Спелинг
- МСПродюсер
Милтон
Спелинг
- ФЙПродюсер
Филип
Йордан
- ИЛПродюсер
Ирвинг
Лернер
- ДКОператор
Джон
Кабрера