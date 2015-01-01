Крутой Сингх (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Рафтар не торопится со свадьбой, хотя родители то и дело подыскивают ему девушек. После очередного отказа сыну ставят ультиматум: либо Рафтар сочетается узами брака, либо ему придется отправиться работать вместе с другом отца в Гоа. Недолго думая, парень выбирает второй вариант.



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