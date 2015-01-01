Крутой Сингх
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Крутой Сингх

Крутой Сингх (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.92015, Singh Is Bliing
Боевики, Драмы128 мин12+

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Сюжет

Рафтар не торопится со свадьбой, хотя родители то и дело подыскивают ему девушек. После очередного отказа сыну ставят ультиматум: либо Рафтар сочетается узами брака, либо ему придется отправиться работать вместе с другом отца в Гоа. Недолго думая, парень выбирает второй вариант.

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.0 IMDb