Крутой Сингх (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.92015, Singh Is Bliing
Боевики, Драмы128 мин12+
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Сюжет
Рафтар не торопится со свадьбой, хотя родители то и дело подыскивают ему девушек. После очередного отказа сыну ставят ультиматум: либо Рафтар сочетается узами брака, либо ему придется отправиться работать вместе с другом отца в Гоа. Недолго думая, парень выбирает второй вариант.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ПРежиссёр
Прабхудева
- Актёр
Акшай
Кумар
- Актриса
Эми
Джексон
- ЛДАктриса
Лара
Датта
- ККАктёр
Кей
Кей Менон
- РААктриса
Рати
Агнихотри
- ЙСАктёр
Йоградж
Сингх
- ПРАктёр
Прадип
Рават
- АЧАктёр
Анил
Чаранджитт
- АЛАктёр
Арфи
Ламба
- ККАктёр
Кунал
Капур
- ЧГСценарист
Чинтан
Гандхи
- МБПродюсер
Мехбуб
Бава
- MBКомпозитор
Meet
Bros
- СККомпозитор
Снеха
Кханвалкар
- ММКомпозитор
Мандж
Мусик