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Круиз (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Cruise
Драмы, Мелодрамы86 мин18+

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Сюжет

Нью-Йорк, лето 1987 года. Простой парень из бедной италоамериканской семьи Джио Фортунато развлекается на гонках и соблазняет девушек. Всe меняется, когда ловелас знакомится с «хорошей еврейской девочкой» из богатых, которая становится его первым серьезным увлечением. К чему это приведет?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Круиз»

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