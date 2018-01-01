Круиз (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Cruise
Драмы, Мелодрамы86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Нью-Йорк, лето 1987 года. Простой парень из бедной италоамериканской семьи Джио Фортунато развлекается на гонках и соблазняет девушек. Всe меняется, когда ловелас знакомится с «хорошей еврейской девочкой» из богатых, которая становится его первым серьезным увлечением. К чему это приведет?
Круиз смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- РСРежиссёр
Роберт
Сигел
- СБАктёр
Спенсер
Болдмэн
- ЭРАктриса
Эмили
Ратаковски
- ЛСАктёр
Лукас
Сальваньо
- НРАктёр
Ной
Роббинс
- ДКАктёр
Джино
Кафарелли
- КНАктриса
Кэтрин
Нардуччи
- СМАктёр
Себастьян
Манискалко
- ПГАктёр
Питер
Гаудио
- КФАктёр
Кармине
Фа�мильетти
- РССценарист
Роберт
Сигел
- АГПродюсер
Алекс
Гарсиа
- ДКПродюсер
Джино
Кафарелли
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв