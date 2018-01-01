Круиз (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Нью-Йорк, лето 1987 года. Простой парень из бедной италоамериканской семьи Джио Фортунато развлекается на гонках и соблазняет девушек. Всe меняется, когда ловелас знакомится с «хорошей еврейской девочкой» из богатых, которая становится его первым серьезным увлечением. К чему это приведет?



Круиз смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.