Круче не бывает (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Knallhart
Драмы, Криминал95 мин18+
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Сюжет
Мириам и ее 15-летний сын Михаэль вынуждены оставить свою виллу в фешенебельном берлинском районе Целлендорф и переехать в неблагоприятный этнический квартал. На новом месте мальчишке приходится тяжело: в школе ничему кроме побоев не научишься, а дома не дает покоя мать, занятая поисками нового мужчины. Жизнь переворачивается с ног на голову, когда местный криминальный авторитет берет парня под свое крыло.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДБРежиссёр
Детлев
Бук
- ДКАктёр
Давид
Кросс
- ДЭАктриса
Дженни
Элверс
- ЭЭАктёр
Эрхан
Эмре
- ООАктёр
Октай
Оздемир
- КРАктёр
Кида
Рамадан
- АТАктёр
Арнел
Тачи
- КМАктёр
Кай
Мюллер
- ХЛАктёр
Ханс
Лёв
- ЯХАктёр
Ян
Хенрик Штальберг
- ЭМАктриса
Эми
Мосул
- ЗДСценарист
Зоран
Дрвенкар
- КБПродюсер
Клаус
Бойе
- МАПродюсер
Михаэль
Андре
- СШПродюсер
Соня
Шмитт
- КБОператор
Коля
Брандт
- БВКомпозитор
Берт
Вреде