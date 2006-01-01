Круче не бывает (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Мириам и ее 15-летний сын Михаэль вынуждены оставить свою виллу в фешенебельном берлинском районе Целлендорф и переехать в неблагоприятный этнический квартал. На новом месте мальчишке приходится тяжело: в школе ничему кроме побоев не научишься, а дома не дает покоя мать, занятая поисками нового мужчины. Жизнь переворачивается с ног на голову, когда местный криминальный авторитет берет парня под свое крыло.



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