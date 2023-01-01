WinkФильмыКровавый спорт 4: Цвет тьмыАктёры и съёмочная группа фильма «Кровавый спорт 4: Цвет тьмы»
Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавый спорт 4: Цвет тьмы»
Режиссёры
Актёры
АктрисаBlaire
Лиса СтотхардLisa Stothard
АктёрKeller
Дэниэл БернхардDaniel Bernhardt
АктёрCaptain Anderson (в титрах: Jeffrey Moldovan)
Джефф МолдованJeff Moldovan
АктёрWarden Preston
Дерек МакГратDerek McGrath
АктёрWinston
Майкл КравичMichael Krawic
АктёрBillings
Дэвид РоуDavid Rowe
АктёрDr. Rosenbloom
Элвис РестайноElvis Restaino
АктёрCaesar
Иван ИвановIvan Ivanov
АктёрFiles (в титрах: Dennis La Valle)
Деннис ЛавальDennis LaValle
АктёрSchrek