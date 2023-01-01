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Кровавый спорт 4: Цвет тьмы
Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавый спорт 4: Цвет тьмы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавый спорт 4: Цвет тьмы»

Режиссёры

Элвис Рестайно

Элвис Рестайно

Elvis Restaino
Режиссёр

Актёры

Лиса Стотхард

Лиса Стотхард

Lisa Stothard
АктрисаBlaire
Дэниэл Бернхард

Дэниэл Бернхард

Daniel Bernhardt
АктёрKeller
Джефф Молдован

Джефф Молдован

Jeff Moldovan
АктёрCaptain Anderson (в титрах: Jeffrey Moldovan)
Дерек МакГрат

Дерек МакГрат

Derek McGrath
АктёрWarden Preston
Майкл Кравич

Майкл Кравич

Michael Krawic
АктёрWinston
Дэвид Роу

Дэвид Роу

David Rowe
АктёрBillings
Элвис Рестайно

Элвис Рестайно

Elvis Restaino
АктёрDr. Rosenbloom
Иван Иванов

Иван Иванов

Ivan Ivanov
АктёрCaesar
Деннис Лаваль

Деннис Лаваль

Dennis LaValle
АктёрFiles (в титрах: Dennis La Valle)
Стефанос Мильцакакис

Стефанос Мильцакакис

Stefanos Miltsakakis
АктёрSchrek

Сценаристы

Элвис Рестайно

Элвис Рестайно

Elvis Restaino
Сценарист
Джордж Сондерс

Джордж Сондерс

George Saunders
Сценарист

Продюсеры

Алан Мерец

Алан Мерец

Alan Mehrez
Продюсер

Композиторы

Алекс Вурман

Алекс Вурман

Alex Wurman
Композитор