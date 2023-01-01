Кровавый спорт 4: Цвет тьмы (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Bloodsport: The Dark Kumite
Боевики, Мелодрамы18+
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Сюжет
В тюрьме строгого режима между заключенными нелегально устраиваются бои без правил. Сильнейших отбирают для особого турнира, где в живых остается только победитель. Полицейский Келлер проникает в тюрьму под видом преступника, чтобы найти организатора этих боев. Выяснить все до конца он смож�ет только одним способом — попав на главный турнир.
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Информация
Рейтинг
- ЭРРежиссёр
Элвис
Рестайно
- ЛСАктриса
Лиса
Стотхард
- ДБАктёр
Дэниэл
Бернхард
- ДМАктёр
Джефф
Молдован
- ДМАктёр
Дерек
МакГрат
- МКАктёр
Майкл
Кравич
- ДРАктёр
Дэвид
Роу
- ЭРАктёр
Элвис
Рестайно
- ИИАктёр
Иван
Иванов
- ДЛАктёр
Деннис
Лаваль
- СМАктёр
Стефанос
Мильцакакис
- ЭРСценарист
Элвис
Рестайно
- ДССценарист
Джордж
Сондерс
- АМПродюсер
Алан
Мерец
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман