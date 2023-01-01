Кровавый спорт 4: Цвет тьмы (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

В тюрьме строгого режима между заключенными нелегально устраиваются бои без правил. Сильнейших отбирают для особого турнира, где в живых остается только победитель. Полицейский Келлер проникает в тюрьму под видом преступника, чтобы найти организатора этих боев. Выяснить все до конца он смож�ет только одним способом — попав на главный турнир.



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