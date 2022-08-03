Кровавый Санта
Wink
Фильмы
Кровавый Санта

Кровавый Санта (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Sint
Ужасы, Фэнтези84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Святой Николас - вовсе не добросердечный друг детей, как думают люди. На самом деле это кровожадный убийца, который открывает охоту на детей при свете луны в ночь на 5 декабря.

Страна
Нидерланды
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавый Санта»