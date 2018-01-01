Wink
Фильмы
Кровавый рестлинг
Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавый рестлинг»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавый рестлинг»

Режиссёры

Брэд Твигг

Брэд Твигг

Brad Twigg
Режиссёр

Актёры

Ричи Асеведо

Ричи Асеведо

Richie Acevedo
АктёрRandy
Тони Атлас

Тони Атлас

Tony Atlas
АктёрHercules
Джейсон Джон Биби

Джейсон Джон Биби

Jason John Beebe
АктёрTex
Дэниэл Брукс

Дэниэл Брукс

Daniel Brooks
АктёрDemon
Рене Дюпри

Рене Дюпри

Rene Dupree
АктёрShawn
Джеймс Л. Эдвардс

Джеймс Л. Эдвардс

James L. Edwards
АктёрReverend Nathan Ashberry

Сценаристы

Брэд Твигг

Брэд Твигг

Brad Twigg
Сценарист

Продюсеры

Ричи Асеведо

Ричи Асеведо

Richie Acevedo
Продюсер
Брэд Твигг

Брэд Твигг

Brad Twigg
Продюсер
Дэниэл Брукс

Дэниэл Брукс

Daniel Brooks
Продюсер

Монтажёры

Брэд Твигг

Брэд Твигг

Brad Twigg
Монтажёр