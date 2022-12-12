Кровавый рестлинг
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Кровавый рестлинг

Кровавый рестлинг (фильм, 2018) смотреть онлайн

4.32018, Wrestle Massacre
Ужасы96 мин18+

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О фильме

Жестокий позор в местной школе рестлинга выводит Рэнди из себя, и он начинает кровавое побоище, чтобы наказать тех, кто причинил ему зло.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
5.3 IMDb