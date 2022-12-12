Хоррор в духе итальянского джалло — о балерине, которую начинают преследовать кровавые видения, где загадочная фигура в маске убивает ее близких. Молодая танцовщица Адриана получила главную роль в новой постановке балета «Щелкунчик». Но это не принесло ей счастья, а наоборот — погрузило в пучину тревоги и ненависти к себе. Кроме того, ее все еще не отпускает детская травма, вызванная жестоким убийством родителей. Адриане выписывают экспериментальный препарат, но и он пока не помогает. В то же время к ней начинают приходить видения, в которых неизвестная убийца расправляется с ее товарищами по труппе, а после их тела находят в реальности.

