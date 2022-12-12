Кровавый балет (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.02018, FANTASMA
Ужасы, Триллер80 мин18+
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О фильме
Хоррор в духе итальянского джалло — о балерине, которую начинают преследовать кровавые видения, где загадочная фигура в маске убивает ее близких. Молодая танцовщица Адриана получила главную роль в новой постановке балета «Щелкунчик». Но это не принесло ей счастья, а наоборот — погрузило в пучину тревоги и ненависти к себе. Кроме того, ее все еще не отпускает детская травма, вызванная жестоким убийством родителей. Адриане выписывают экспериментальный препарат, но и он пока не помогает. В то же время к ней начинают приходить видения, в которых неизвестная убийца расправляется с ее товарищами по труппе, а после их тела находят в реальности.
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
4.2 IMDb
- БМРежиссёр
Бретт
Маллен
- КУАктриса
Кэролайн
Уильямс
- ДРАктриса
Дэбби
Рошон
- ККАктриса
Кэти
Карпентер
- КСАктриса
Кендра
Стауб
- СМАктриса
Сюзанна
Мари Дейнджер
- БВАктёр
Бретт
Вагнер
- ТГАктёр
Том
Гор
- ДХАктриса
Джае
Хитч
- ДШАктёр
Дэвид
Шифтер
- ПДАктёр
Патрик
Дж. Кинэн
- МКСценарист
Мэтт
Клауд
- БМСценарист
Бретт
Маллен
- МКПродюсер
Мэтт
Клауд
- ДЛПродюсер
Джон
Лэндолфи
- БМПродюсер
Бретт
Маллен
- БММонтажёр
Бретт
Маллен
- ТМОператор
Тони
М. Коллинз
- БМОператор
Бретт
Маллен