Кровь
Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь»

Режиссёры

Брэд Андерсон

Brad Anderson
Режиссёр

Актёры

Мишель Монахэн

Michelle Monaghan
АктрисаJess
Финлэй Войтак-Хиссонг

Finlay Wojtak-Hissong
АктёрOwen
Скайлар Морган Джонс

Skylar Morgan Jones
АктрисаTyler
Скит Ульрих

Skeet Ulrich
АктёрPatrick
Дженнифер Роуз Гарсиа

Jennifer Rose Garcia
АктрисаCandice
Джун Б. Уайлд

June B. Wilde
АктрисаHelen
Даника Фредерик

Danika Frederick
АктрисаShelly
Сара Констибл

Sarah Constible
АктрисаDr. Avery
Онали Эймс

Onalee Ames
АктрисаLawyer for Jess
Кендес Смит

Candace Smith
АктрисаRegina White
Шерил Генсиорек

Cheryl Gensiorek
АктрисаDoctor
Джерни Стюарт

Jerni Stewart
АктрисаNurse
Джефф Стром

Jeff Strome
АктёрOfficer
Майкл Стриклэнд

Michael Strickland
АктёрUniformed Officer
Родриго Байльфусс

Rodrigo Beilfuss
АктёрDr. Gupta
Тришиа Купер

Tricia Cooper
АктрисаCouncelor
Эрик Атхавале

Erik Athavale
АктёрDr. Forsythe
Блейк Осборн

Blake Osborne
АктёрMacy
Эверетт Осборн

Everett Osborne
АктёрMacy
Лорен Кокрейн

Lauren Cochrane
АктрисаParamedic #1
Адам Хертиг

Adam Hurtig
АктёрParamedic #2
Олаолува Файокун

Olaoluwa Fayokun
АктёрPet Store Clerk
Бан Лесаж

Ban Lesage
АктрисаOwen's screams
Фредерик Аллен

Frederick Allen
Актёр
Синди Майскив

Cindy Myskiw
Актриса
Лена Онашко

Lena Onashko
Актриса
Лорри Пападопулос

Lorrie Papadopoulos
Актриса
Киера Томпсон

Kierra Thompson
Актриса

Продюсеры

Пэрис Касидокостас Латсис

Paris Kassidokostas-Latsis
Продюсер
Гари Левинсон

Gary Levinsohn
Продюсер

Монтажёры

Роберт Мид

Robert Mead
Монтажёр

Композиторы

Мэттью Роджерс

Matthew Rogers
Композитор