Кровь и песок (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Sangre y arena
Драма, Мелодрама113 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ХЭРежиссёр
Хавьер
Элоррьета
- КРАктёр
Кристофер
Райделл
- Актриса
Шэрон
Стоун
- АТАктриса
Ана
Торрент
- ГМАктёр
Гильермо
Монтесинос
- АВАктёр
Альберт
Видаль
- СААктёр
Симон
Андреу
- АФАктёр
Антонио
Флорес
- МКАктриса
Маргарита
Калаорра
- ХЛАктёр
Хосе
Луис де Вильялонга
- ТФАктёр
Тони
Фуэнтес
- РАСценарист
Рафаэль
Аскона
- РФСценарист
Рикардо
Франко
- ВБСценарист
Висенте
Бласко Ибаньес
- ХФПродюсер
Хосе
Фраде
- ЛАХудожник
Луис
Аргуэлло
- БЭХудожница
Беатрис
Элоррьета
- АРОператор
Антонио
Риос
- ХГКомпозитор
Хесус
Глук