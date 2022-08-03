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Кровь и песок

Кровь и песок (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Sangre y arena
Драма, Мелодрама113 мин18+

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О фильме

Мелодрама о восхождении к славе красавца-матадора и роковой женщине его жизни, Доне Сол. Юный Хуан был одержим одной мечтой — стать знаменитым матадором…

Страна
США, Испания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь и песок»