Крошка Енот
Актёры и съёмочная группа фильма «Крошка Енот»

Режиссёры

Олег Чуркин

Режиссёр

Актёры

Клара Румянова

Актрисаозвучка
Мария Виноградова

Актрисаозвучка

Сценаристы

Маргарита Долотцева

Сценарист

Художники

Фаина Епифанова

Художница

Монтажёры

Марина Трусова

Монтажёр

Операторы

Александр Пекарь

Оператор

Композиторы

Владимир Шаинский

Композитор