Кривая линия
Wink
Фильмы
Кривая линия

Кривая линия (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.92014, Curve
Ужасы, Триллер81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

По вине автостопщика, спровоцировавшего аварию, молодая женщина оказывается в ловушке в собственном автомобиле.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кривая линия»