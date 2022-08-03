Кривая линия (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.92014, Curve
Ужасы, Триллер81 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ИСРежиссёр
Иэн
Софтли
- ДХАктриса
Джулианна
Хаф
- ТСАктёр
Тедди
Сирс
- ПМАктриса
Пенелопа
Митчелл
- МХАктриса
Мэдалин
Хорчер
- ДРАктёр
Дрю
Рауш
- КБАктёр
Курт
Брайант
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Жауме
Кольет-Серра
- Продюсер
Джули
Йорн
- МАПродюсер
Марсеи
А. Браун
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- БШОператор
Брэд
Шилд
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр