Крис Рок. Убейте вестника (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Chris Rock: Kill the Messenger - London, New York, Johannesburg
Документальный, Комедия76 мин18+
О фильме
Впечатляющий рассказ о волонтерской клинике, в которой врачи лечат Сборник трех ярких выступлений одного из самых популярных стендап-комиков, актера, сценариста, обладателя 4-х «Эмми» и 3-х «Грэмми» – Криса Рока. Лондон, Нью-Йорк, Йоханнесбург – разная публика и классические темы, которые близки всем. Рок в своей лучшей форме, никому не расслабиться, не заскучать. На него можно сколько угодно злиться и осуждать за бесконечные расизм, сексизм, эйджизм, лукизм, сайсизм и отборную брань, но лучше сразу простить и от души посмеяться. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb