Крис Гезерд: Карьера самоубийцы (фильм, 2017) смотреть онлайн

В своем жизнеутверждающем стендапе Гетард буквально до боли честно рассуждает о депрессии, алкоголизме, попытках суицида и других “веселых” жизненных испытаниях. Это откровенный монолог о пережитом опыте психического расстройства, об этических проблемах психиатрии и о том, как выдумать смысл в нашем бессмысленном мире. Кто-то скажет, что шутить по поводу депрессии – бессердечно, но у одного из самых неординарных комиков на этот счет иное мнение: «Пришла пора хорошенько пройтись по этим закрытым темам, чтобы мы наконец-то перестали стыдиться и открыто заговорили на них». Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

