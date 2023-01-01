Криминальный шеф (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Погрязший в долгах повар выдает себя за своего друга. Теперь ему предстоит приготовить настоящий пир, который обернется кошмаром. Полный неожиданных поворотов фильм «Криминальный шеф» (2023) — триллер с Ником Ст�аллом, где высокая кухня соседствует с ужасом.



Больше всего на свете Райан хочет сбежать. У него накопилась куча долгов серьезным людям, и он надеется затеряться в Латинской Америке. Прилетев в другую страну, он встречает однокурсника Джека, с которым они не виделись уже десять лет — с тех пор как закончили кулинарную школу. Джек готовится к важному вечеру: ему предстоит организовать ужин для баснословно богатых клиентов, и он совсем этому не рад. К ужасу Райана, вскоре Джек совершает самоубийство. Тем не менее герой видит в этом шанс справиться с проблемами: он решает притвориться своим другом и взять его обязанности на себя. Райан еще не представляет, что теперь его ждет.



Переживет ли он грядущий вечер, расскажет «Криминальный шеф». Фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



Криминальный шеф смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.