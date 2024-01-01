Крик в тишине (фильм, 2024) смотреть онлайн

Отчаявшийся муж ищет похищенную супругу, пока жестокий преступник держит ее в плену, контролируя каждое ее действие. Триллер «Крик в тишине» — фильм о том, как трагедия раскрывает самые темные стороны людей.



Молодожены Фрэнк и Мэгги поселяются в новом доме, не зная, что в округе орудует серийный маньяк. Постепенно Фрэнк с головой погружается в работу, в то время как Мэгги чувствует себя одиноко. Ей кажется, что ее преследует странный незнакомец, а через некоторое время она бесследно исчезает. Фрэнк винит себя в произошедшем и даже вступает в конфликт с детективом Форбсом, занимающимся делом Мэгги. Тем временем она сама заперта в подвале под присмотром психопата, отрезавшего ее от внешнего мира.



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