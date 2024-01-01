Крик. Сезон призраков (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Актеры тематического парка развлечений, где проходят представления по случаю Хэллоуина, начинают умирать по-настоящему. Слэшер «Крик. Сезон призраков» — фильм, отдающий дань уважения классике жанра.



Труппа актеров, выступающих в тематическом парке, готовится к большому празднику в день Хэллоуина. К сожалению девушка, которая притворялась, что с нее снимают скальп, куда-то пропала, так что команде срочно нужна замена. Ей становится молодая Матильда, только окончившая актерские курсы. Она с головой погружается в работу, однако вскоре ее коллеги начинают умирать точно так же, как умирают герои, которых они играют в шоу.



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